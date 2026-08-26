«Спрос сосредоточился в проектах с выраженной природной средой»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Спрос в высокобюджетных новостройках Москвы в 2026 году в основном сосредоточился в проектах с выраженной природной средой — естественной и рукотворной. Средний бюджет такой покупки приблизился к отметке в 255 млн руб.

В выборку вошли новостройки верхнего ценового сегмента — элитного и делюкс-класса — со средним бюджетом сделки от 140 млн руб. По данным экспертов компании «Метриум» и платформы Dataflat.ru, за шесть месяцев в этих проектах было подписано 230 договоров долевого участия. Средняя площадь лота в сделке — около 125 кв. м. Средневзвешенная стоимость метра — 2 млн руб.

В структуре спроса прослеживается закономерность, отмечают эксперты: покупатели отдают предпочтение проектам с выраженным природным окружением: рекой, зеленым массивом или приватным парком. Наибольший спрос зафиксирован в трех проектах, сопоставимых по количеству сделок. Это новостройки в Лужниках, в Раменках и в Пресненском районе. На них пришлось более 40% всех сделок за полгода.

Природный компонент в проектах-лидерах имеет разное происхождение и степень интеграции. В одних он формируется естественным окружением — большой водой, заказником или лесопарковой зоной. В других является результатом продуманного ландшафтного решения, реализованного девелопером.

Но природная среда — не единственный определяющий критерий выбора в высокобюджетном сегменте. Присутствие в числе лидеров проектов в историческом центре Москвы и недалеко от станции метро «Баррикадная» подтверждает востребованность других сценариев.

Светлана Бардина