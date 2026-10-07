За два года действия ограничений на строительство квартир площадью менее 28 кв. м объем предложения студий в массовых новостройках Москвы сократился на 72%. В массовом сегменте запрет на микроквартиры спровоцировал самое глубокое падение предложения. По данным экспертов компании «Метриум», в августе 2024-го застройщики комфорт-класса предлагали более 5 тыс. студий, а к августу 2026-го объем доступных лотов сократился до 1,5 тыс. Ни один другой формат не показал столь сильного снижения.