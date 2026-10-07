«Ни один другой формат не показал столь сильного снижения»
Светлана Бардина — о сокращении числа доступных студий
07.10.2026, 15:19
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За два года действия ограничений на строительство квартир площадью менее 28 кв. м объем предложения студий в массовых новостройках Москвы сократился на 72%. В массовом сегменте запрет на микроквартиры спровоцировал самое глубокое падение предложения. По данным экспертов компании «Метриум», в августе 2024-го застройщики комфорт-класса предлагали более 5 тыс. студий, а к августу 2026-го объем доступных лотов сократился до 1,5 тыс. Ни один другой формат не показал столь сильного снижения.
Для массового сегмента запрет на жилье менее 28 кв. м обернулся ощутимым сужением покупательской аудитории и ростом минимального бюджета покупки, отмечают эксперты компании SIS Development. Часть спроса перешла в подмосковные проекты и вторичный фонд, а девелоперам пришлось перестраивать квартирографию, чтобы удержать баланс между итоговой стоимостью и увеличенным метражом.
В бизнес-классе влияние ограничений оказалось значительно более умеренным, минус 12%. Средняя площадь студии в этом сегменте увеличилась с 27 до 29,5 кв. м. Но на первичном рынке столицы все еще сохраняется выбор проектов с лотами площадью менее 28 «квадратов», поскольку они получили проектную документацию до вступления корректировок в силу, отмечают специалисты ГК «Основа».
В премиальном сегменте предложение студий за два года выросло быстрее всех остальных планировок, плюс 51%. Эксперты компании Regions Development отмечают, что здесь площадь студий скорее ближе к метражу компактной однокомнатной квартиры в массовом сегменте.