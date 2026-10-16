«Инвесторы придерживаются избирательной стратегии»
Светлана Бардина — о ситуации на рынке жилой и коммерческой недвижимости
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Общий объем инвестиций в недвижимость за девять месяцев 2026 года составил 705 млрд руб. и практически сопоставим с показателем аналогичного периода 2025-го. По данным экспертов компании Ricci, в текущих условиях инвесторы придерживаются избирательной стратегии, отдавая предпочтение качественным активам с понятным потенциалом развития и устойчивым денежным потоком. Ожидается, что до конца года показатель может достичь 1 трлн руб.
В сегменте коммерческой недвижимости, отмечают брокеры, наблюдается замедление инвестиционной активности, объем трансакций сократился на 11%.
В офисном сегменте объем инвестиций составил чуть более 160 млрд руб., что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом более чем на 20% увеличился объем вложений в строящиеся объекты и земельные участки под девелопмент офисной недвижимости.
Инвестиции в индустриальную недвижимость составили 208 млрд руб., прирост почти на 70% в сравнении с девятью месяцами 2025-го. При этом если первую половину года, полагают брокеры, можно охарактеризовать фактором одной портфельной сделки на фоне общего снижения количества трансакций, то в третьем квартале наметилось оживление активности со стороны инвесторов.
Гостиничный сегмент остается достаточно нишевым в разрезе инвестиций в недвижимость. Общий объем трансакций на конец сентября 2026 года составил 27 млрд руб., снизившись более чем на 40% в годовом выражении.