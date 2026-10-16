«Инвесторы придерживаются избирательной стратегии»

В офисном сегменте объем инвестиций составил чуть более 160 млрд руб., что на 40% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом более чем на 20% увеличился объем вложений в строящиеся объекты и земельные участки под девелопмент офисной недвижимости.