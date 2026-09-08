Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Продажи недвижимости делюкс-класса на первичном рынке Москвы за год сократились почти на треть. В середине лета было реализовано менее 2 тыс. кв. м такого жилья — почти на треть меньше, чем в 2025-м. Доля квартир в структуре продаж составила 91%, апартаментов — 9%, посчитали эксперты компании «Текта».

«Покупатель делюкс-класса сегодня может себе позволить сравнивать проекты вдумчиво и придирчиво. И спрос получает не тот продукт, что громче заявлен, а тот, где ничего не упрощено — от архитектурной идеи до последней детали отделки», — отмечают эксперты.

В августе 2026-го объем предложения в сегменте делюкс составил около 105 тыс. кв. м, почти идентично показателю 2025 года, но это почти на 45% больше, чем в августе 2024 года. При этом стоимость 1 кв. м в сегменте изменяется разнонаправленно: квартиры потеряли в цене 2% за год, апартаменты стали дороже на 21% — 3,4 млн руб. и 2,7 млн руб. за 1 кв. м соответственно.

В отличие от делюкс-сегмента, премиум-класс продолжает расти по всем ключевым показателям: объем предложения к началу осени составил почти 570 тыс. кв. м — плюс 30% за год, а доля квартир в предложении выросла до 94%. При этом стоимость 1 кв. м в проектах премиум-класса выросла почти на 4,5%, апартаменты стали дороже сразу почти на 35%.

Светлана Бардина