«Спрос на компактные блоки обусловлен ориентацией на малый и средний бизнес»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Офисы класса А внутри ТТК становятся более компактными, но растут в цене. Главным инсайдом годовой динамики стало сокращение средних площадей более чем вдвое. По данным экспертов компании Pioneer, в отдельных округах падение более 53%. При этом средневзвешенная стоимость офисного метра продолжила рост, плюс 21,5% за год. Средний офисный метр теперь стоит 534 тыс. руб.

Наиболее ощутимое снижение средних площадей зафиксировано в Южном административном округе, отмечают эксперты. Существенное уменьшение также произошло в Северо-Западном округе, почти минус 30%. А в центре и на западе города обратная тенденция: в ЦАО средняя площадь лота выросла на 12%, в ЗАО — незначительно, на 0,5%.

По сравнению с показателями прошлого года лидером по стоимости остается Центральный административный округ (в среднем почти 766 тыс. руб. за квадратный метр). Стало дороже более чем на 50%. А наиболее доступным остается Восточный округ, средняя цена квадратного метра здесь 289 тыс. руб.

Спрос на компактные офисные блоки обусловлен ориентацией на малый и средний бизнес, а также инвесторов, выбирающих мелкие лоты из-за их ликвидности и простоты сдачи в аренду, отмечают эксперты. На фоне оптимизации бюджетов компании массово переходят на качественные форматы классов А и А+ с уменьшенной площадью. При этом в премиум-сегменте в центре и на западе столицы сохраняется интерес к просторным офисам, что удерживает высокие цены.

Светлана Бардина