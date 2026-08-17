«В массовом сегменте средний прирост цен по проектам-лидерам составил 40%»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Столичные новостройки растут в цене неравномерно: в некоторых проектах метры дорожали значительно быстрее. Рост составил от 30% до 66% в зависимости от сегмента. По данным экспертов компании «Метриум», наибольший прирост зафиксирован в массовом сегменте — до 66%, в высокобюджетном — до 57%, в бизнес-классе лидеры показали рост до 37%, в премиум-сегменте — до 36%.

Брокеры проанализировали проекты в четырех сегментах: массовом, бизнес-, премиум- и высокобюджетном. В массовом сегменте средний прирост цен по 10 лидирующим проектам составил 40%. Первое место занял многофункциональный комплекс в Западном округе: здесь цена квадратного метра выросла более чем на 66%. В бизнес-классе средняя динамика роста цен по десяти лучшим проектам составила 29%. Лидером стал комплекс в Северо-Западном округе, где квадратный метр подорожал почти на 37%.

В премиум-классе средний прирост цен по 10 проектам-лидерам достиг 29%. Наиболее динамичный рост зафиксирован в проекте в Южном округе, где стоимость квадратного метра увеличилась почти на 36%. «В первом полугодии текущего года цены в премиум-сегменте в целом стагнировали, — отмечают эксперты компании Regions Development. — Среднемесячный прирост составлял около 1%». В высокобюджетном сегменте средний рост цен по 10 проектам составил 33%. На первом месте — жилой комплекс в Центральном округе, где цена квадратного метра поднялась на 57%.

Светлана Бардина