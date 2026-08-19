Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Машиноместо в московской новостройке может стоить как целая квартира в регионе, а его отсутствие — стать причиной отказа от покупки жилья. По данным экспертов компаний «Сити21» и CORE.XP, стоимость одного машино-места в подземном паркинге в столице варьируется в диапазоне от 2,5 млн руб. в комфорт-классе до 20 млн руб. в делюкс-сегменте, а в некоторых высокобюджетных проектах может превышать и 25 млн руб.

При этом одним из ключевых ценообразующих факторов остается локация: средняя цена в Центральном округе составляет 6,8 млн руб., в Юго-Западном — 4,35 млн руб., а в Новой Москве — от 2 млн руб.

Инвестиционный потенциал машино-места напрямую связан с дефицитом: в проектах, где коэффициент парковки ниже фактического спроса жителей, поддерживается и высокая арендная ставка, и ликвидность при перепродаже.

По данным брокеров, валовая арендная доходность машино-мест в широкой московской выборке может быть до 6,5% годовых. Наибольшая доходность фиксируется в центре и на юго-западе столицы. Эксперты также обращают внимание на динамику спроса: «Реализация машино-мест в новых проектах, как правило, стартует лишь спустя три или даже четыре квартала после запуска продаж квартир. При этом пик продаж приходится на два периода — старт и этап перед заселением».

В начале августа 2026-го в Москве вступили в силу новые градостроительные нормативы, меняющие нормы проектирования машино-мест в новостройках. Теперь расчет машино-мест будет зависеть от площади квартир, а не только от класса проекта.

Светлана Бардина