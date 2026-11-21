Пашинян анонсировал запуск «Маршрута Трампа» 22 ноября
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 22 ноября будет запущен проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Транспортный коридор свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянскую территорию с дальнейшим выходом на Турцию.
Господин Пашинян назвал важной частью проекта транзит электроэнергии. «Мы собираемся соединить нашу сеть с электросетями Турции и Азербайджана. Мы уже соединены с Ираном, мы уже соединены с Грузией, и мы инвестируем средства, чтобы передача энергии становилась более эффективной»,— рассказал он на форуме Digitec (цитата по «РИА Новости»).
Договоренности о создании маршрута были достигнуты в августе 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. TRIPP предполагает строительство автомобильной и железной дорог, а также нефтегазовой инфраструктуры. Протяженность участка через территорию Армении составит около 42 км.