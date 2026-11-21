Договоренности о создании маршрута были достигнуты в августе 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне. TRIPP предполагает строительство автомобильной и железной дорог, а также нефтегазовой инфраструктуры. Протяженность участка через территорию Армении составит около 42 км.