Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Развитие эстетических запросов покупателей и потребность в приватности привели за 10 лет к тому, что девелоперы стали иначе подходить к созданию роскошной недвижимости. Эксперты компаний «Метриум» и MR сопоставили элитные проекты, стартовавшие 10 лет назад и в 2026 году.

В июле 2016 года на рынке элитных новостроек экспонировалось почти 1,5 тыс. квартир в 43 проектах. К июлю 2026 года объем предложения в этом сегменте достиг почти 2,5 тыс. лотов в 69 проектах. Хотя в элитном сегменте и сегодня появляются относительно крупные комплексы, за прошедшее десятилетие внутри высокобюджетного рынка окончательно выделился делюкс-класс — в том числе и в ценовой категории.

Тогда в архитектуре элитного жилья преобладала историческая стилизация, ар-деко и неоклассика. Фасады элитных зданий зачастую украшались массивным натуральным камнем. Архитектура современных элитных новостроек стала более пластичной и технологичной. Современная аудитория обладает высокой насмотренностью и предпочитает визуальную легкость тяжеловесной классике, отмечают эксперты. На смену избыточному декору пришел запрос на обилие естественного света и гармоничное слияние с окружающим пространством.

Внутри проектов — тоже изменения. Если 10 лет назад инфраструктура элитных комплексов ограничивалась фитнес-залом и переговорной комнатой, то теперь в таких домах появляются спортивные зоны международного стандарта и просторные спа-комплексы, энотеки и клубные гостиные. Кроме того, расширилась линейка редких форматов жилья, в том числе с просторными приватными террасами.

Светлана Бардина