«Современные комплексы комфорт-класса превращаются в целые микрорайоны»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Новостройки комфорт-класса в Москве за 10 лет стали масштабнее, выше и дороже. В середине 2016 года в экспозиции в этом сегменте насчитывалось около 16 тыс. квартир в 46 проектах. В июле 2026-го она сократилась на 40% и составила 9,6 тыс. лотов, хотя проектов стало больше (72), посчитали эксперты компаний «Метриум» и SIS Development.

Несмотря на уменьшение общего числа квартир в продаже, масштабы самих проектов комфорт-класса существенно выросли. Современные комплексы превращаются в целые микрорайоны.

В июле 2016 года средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса находилась на отметке 146 тыс. руб. За 10 лет стоимость жилья выросла почти в три раза. Тогда здания комфорт-класса преимущественно строились по стандартным панельным технологиям с типовыми фасадами. Девелоперы применяли монотонные цвета и простые формы. Теперь новостройки возводятся по монолитной технологии. Некоторые проекты внешне практически почти не отличаются от объектов бизнес-класса.

Раньше в новостройках комфорт-класса преобладали стандартные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с изолированными кухнями. Выбор ограничивался типовым проектированием. В современных домах комфорт-класса ассортимент насчитывают десятки вариаций планировок. Кроме того, внедряются панорамное остекление, французские балконы и даже террасы. Среди важных изменений в проектах массового сегмента эксперты также выделяют дизайнерские решение во входных группах, создание подземных паркингов и внедрение безбарьерной среды.

Светлана Бардина