Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

В столице 128 девелоперских компаний строят почти 16,5 млн кв. м жилой недвижимости. Почти 10 млн из них — в престижных сегментах первичного рынка: бизнес, премиум и высокобюджетный. На топ-5 компаний-лидеров по площади квартир и апартаментов в строящихся проектах класса бизнес и выше приходится треть от всего объема престижного жилья в новостройках до ввода в эксплуатацию.

«На фоне высокой ключевой ставки и трансформации льготных ипотечных программ максимальную устойчивость к внешней конъюнктуре сохраняют именно проекты класса бизнес и выше, — отмечают эксперты MR Analytics. — Девелоперы практически перестали выводить на рынок массовые проекты».

Максимально активны на рынке девелоперы бизнес-класса «старой» Москвы. В этом сегменте наблюдается максимальная конкуренция — 51 застройщик возводит 6 млн жилых метров. На сегмент приходится более 60%. В премиальном сегменте рынка новостроек «старой» Москвы 44 девелопера строят проекты общей площадью 2,7 млн тыс. м. Доля премиум-класса в секторе строящегося престижного жилья в городе — чуть больше 28%. На рынке высокобюджетной недвижимости «старой» Москвы работают 37 девелоперов, на счету которых 895 тыс. кв. м в строящихся жилых проектах.

«Ландшафт первичного рынка серьезно меняется, — отмечают брокеры. — Укрепляется роль системных игроков, нацеленных на реализацию проектов бизнес- и премиум-класса. Также растет число стартов высокобюджетных комплексов. Застройщики массовых проектов в столице для сохранения высоких позиций постепенно переориентируются на более дорогие сегменты».

Светлана Бардина