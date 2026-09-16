Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Объем предложения в премиальных новостройках столицы за пять лет вырос втрое. Доля премиум-класса в структуре первичного рынка Москвы, в старых ее границах, выросла более чем в два раза.

По данным экспертов компании «Метриум», объем предложения первичного жилья в этом сегменте составляет более 8 тыс. квартир и апартаментов против почти 3 тыс. лотов пятью годами ранее. Для сравнения — за аналогичный период в высокобюджетном сегменте показатель вырос на 140%, в бизнес-классе — на 65%.

Но на рынке премиальных новостроек столицы наблюдается не только интенсивный рост количества реализуемых квартир и апартаментов, но также расширение географии предложения. По данным брокеров, такие проекты представлены уже в 32 районах. К тому же очевидна тенденция на децентрализацию премиум-сегмента. ЖК премиум-класса впервые появились в пяти районах Москвы, из которых Тимирязевский — самая молодая премиальная локация.

Сегодня основным критерием выбора жилья в этом сегменте стали потребительские характеристики проектов, а не традиционный престиж локаций, как было ранее, отмечают эксперты MR Analytics. Кроме того, большое значение в ходе принятия решения о покупке квартир приобрели экологическая обстановка в районе и наличие благоустроенных зеленых зон в пешей доступности от дома.

Впервые сформировалась премиальная локация в границах Восточного административного округа в районе Преображенское. По данным экспертов компании Regions Development, на местном первичном рынке продается 540 квартир премиум-класса, что составляет почти 7% от суммарного объема экспозиции в сегменте.

Светлана Бардина