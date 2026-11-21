Лантратова обратится в ООН по поводу атаки ВСУ на Юбилейное в ЛНР
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова готовит обращение в ООН, чтобы призвать к осуждению удара вооруженных сил Украины по жилому дому в поселке Юбилейное в ЛНР. Об этом омбудсмен сообщила в Telegram-канале.
«Подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо. Обязательно направим гуманитарную помощь для пострадавших»,— написала Яна Лантратова. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока вместе с региональными властями решает вопросы размещения людей и оформления выплат.