«Подключаемся по всем вопросам, в том числе лечения и реабилитации для тех, кому это необходимо. Обязательно направим гуманитарную помощь для пострадавших»,— написала Яна Лантратова. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока вместе с региональными властями решает вопросы размещения людей и оформления выплат.