«Число квартир в новостройках достигло максимального значения»

На первичном рынке «старой» Москвы в середине этой осени исторический максимум по объему экспозиции многокомнатных квартир, почти 1620 лотов, плюс почти 20% за год. При этом по всем форматам жилья в целом зафиксирована стагнация предложения, посчитали эксперты компаний «Метриум» и ГК ФСК. Прежний рекорд был установлен в августе 2022 года, когда застройщики в исторических границах столицы продавали 1602 многокомнатные квартиры.