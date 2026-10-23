«Число квартир в новостройках достигло максимального значения»
Светлана Бардина — о столичном рынке жилья
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На первичном рынке «старой» Москвы в середине этой осени исторический максимум по объему экспозиции многокомнатных квартир, почти 1620 лотов, плюс почти 20% за год. При этом по всем форматам жилья в целом зафиксирована стагнация предложения, посчитали эксперты компаний «Метриум» и ГК ФСК. Прежний рекорд был установлен в августе 2022 года, когда застройщики в исторических границах столицы продавали 1602 многокомнатные квартиры.
По данным брокеров, на рынке новостроек в Москве, в старых ее границах, насчитывается более 37 тыс. объектов. Студий в продаже стало меньше на 19%, однокомнатных квартир — на 0,5%. А трехкомнатных — теперь больше на 8%, у многокомнатных форматов плюс 18%.
Таким образом, в октябре 2026 года количество многокомнатных квартир в новостройках «старой» Москвы достигло максимального значения за всю историю рынка первичного жилья. Согласно подсчетам экспертов, в новостройках комфорт-класса «старой» Москвы сейчас предлагается 70 многокомнатных лотов, в бизнес-классе — 480.
Рост объема предложения многокомнатных квартир на рынке новостроек «старой» Москвы произошел прежде всего за счет высокобюджетного сегмента, отмечают брокеры. В премиальных новых домах доступно к покупке 566 вариантов. В новых домах элитного класса и делюкс-класс — 503.