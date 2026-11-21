Литература импортозаместила вкусы
Чем издатели объясняют скачок интереса к отечественным книгам
Современная российская проза обогнала зарубежную по продажам почти на 50%. Об этом говорят данные «Литреса». Если по итогам 2025 года электронные и аудиокниги отечественных авторов продавались на 10% лучше иностранных, то в 2026-м разрыв вырос до 47%.
Участники рынка связывают это с сокращением выбора зарубежной литературы, а также интересом читателей к историям о современной жизни. Но есть и другие причины растущей популярности российских писателей, считает технический директор издательства Freedom Letters Владимир Харитонов:
«Я думаю, что сокращение предложения — это главная причина того, что продажи современной русской прозы повысились. Просто потому, что меньше стало лицензироваться зарубежных книг. Западные партнеры уже много лет отказываются от контакта с российскими издательствами из-за санкций.
В свою очередь сами издательства отказываются работать с зарубежной литературой по причинам цензуры.
Часто в таких книгах говорится о том, что в России запрещено. С российскими авторами, конечно, работать удобнее в этом смысле. Этот тренд, конечно, сохранится, потому что ничего в российской действительности не меняется».
При этом росту популярности российских авторов способствуют и сами цифровые платформы. Они продвигают писателей, которые изначально выпускают книги в электронном формате.
С ними проще договориться об эксклюзивных правах, а при необходимости — внести изменения в текст с учетом новых законов. Похожая тенденция наблюдается и на рынке печатных книг, рассказывает пиар-директор «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова:
«Сейчас все издательства переключились на поиск, продвижение, масштабирование отечественных авторов. И видно, что это отвечает запросам читателей. Отечественные авторы отвечают на тренды, например пишут книги под азиатскими псевдонимами.
То есть авторы следуют моде и вполне могут создавать трендовые произведения.
Россия активно ведет продажу и покупку прав на издание литературы из Китая. Также есть интерес, хоть и небольшой, к латиноамериканской литературе. Становятся популярны некоторые африканские, арабские и, там скажем, турецкие авторы. При этом остаются правообладатели, которые сотрудничают с европейскими и американскими авторами.
Ушли какие-то топовые имена, но при этом остаются другие. Поэтому все равно зарубежная литература будет присутствовать на полках на уровне 25%. Ведь мы хотим, чтобы наш читатель не чувствовал себя обделенным и получал доступ к ключевым мировым новинкам».
Популярности российских авторов помогает и кинематограф. Как заметила Екатерина Кожанова, снимается все больше экранизаций по книгам, в том числе современным.