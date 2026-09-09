Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Изменение покупательских запросов стало для девелоперов причиной для полного пересмотра концепции жилья бизнес-класса в Москве. Десять лет назад на рынке новостроек этого класса в Москве насчитывалось 69 проектов, посчитали эксперты компании «Метриум». Спустя годы этот показатель вырос почти вдвое. Произошло это в основном благодаря активному освоению застройщиками бывших промышленных зон.

Десять лет назад средняя цена 1 кв. м в столичных домах бизнес-класса находилась на уровне 230 тыс. руб. К июлю 2026 года средний показатель стоимости в корпусах этого класса составил почти 560 тыс. руб. «Рост цен в каждом сегменте новостроек обусловлен целым рядом факторов, включая качественную эволюцию самого продукта, рост себестоимости строительства, инфляцию, увеличение налогов и затрат на рабочую силу», — отмечают эксперты ГК «Основа». За десять лет девелоперы перешли от простых функциональных решений к более эксклюзивным — как в архитектуре, так и в благоустройстве и внутреннем наполнении.

За десять лет существенно изменилась и квартирография новостроек бизнес-класса. В 2016 году, за исключением студий, площадь квартир была больше. «Сокращение средней площади квартир в бизнес-классе стало ответом рынка на увеличение стоимости квадратного метра», — отмечают эксперты компании STONE.

Десять лет назад на рынке новостроек бизнес-класса преобладали камерные проекты: типичные комплексы того времени предусматривали от 100 до 300 лотов. Сейчас девелоперы реализуют масштабные и высотные жилые кварталы с респектабельными входными группами и благоустроенными дворами. А в самих домах — тотальная цифровизация.

Светлана Бардина