«Охлаждение затронуло все классы жилья»
Светлана Бардина — о том, как спад спроса ударил по новостройкам
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Первичный рынок премиум-класса оказался самым устойчивым в период общей коррекции спроса. Охлаждение затронуло все классы жилья, но глубина спада сильно различается. По подсчетам экспертов ГК «ГРАД Девелопмент», в премиальном сегменте число зарегистрированных сделок за год сократилось лишь на 13%, в бизнес-классе на 20%, в высокобюджетном сегменте на 39%, а в массовом на 49%.
Об устойчивости премиального сегмента говорит и динамика совокупной оценочной выручки. За девять месяцев этого года застройщики жилья премиум-класса оформили сделки почти на 210 млрд руб., что лишь на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Зарегистрировано 3,6 тыс. договоров долевого участия против 4,2 тыс. годом ранее, то есть на 13% меньше. Суммарная площадь реализованных квартир и апартаментов уменьшилась на 18%.
Средний бюджет покупки в премиум-классе за год вырос на 10%, при этом средняя площадь приобретенного жилья уменьшилась на 6%. Рост среднего чека на фоне сокращения габаритов квартир подтверждает удорожание квадратного метра в новых премиальных проектах, отмечают эксперты.
В остальных сегментах столичного рынка спад оказался заметно глубже. В бизнес-классе число сделок сократилось на 20%, а выручка девелоперов на 5%. В высокобюджетном сегменте сделок стало меньше почти на 40%, и выручка девелоперов упала примерно на столько же. В комфорт-классе и количество сделок, и выручка сократились почти вдвое.