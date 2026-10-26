«Охлаждение затронуло все классы жилья»

Об устойчивости премиального сегмента говорит и динамика совокупной оценочной выручки. За девять месяцев этого года застройщики жилья премиум-класса оформили сделки почти на 210 млрд руб., что лишь на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Зарегистрировано 3,6 тыс. договоров долевого участия против 4,2 тыс. годом ранее, то есть на 13% меньше. Суммарная площадь реализованных квартир и апартаментов уменьшилась на 18%.