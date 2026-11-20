«Самый масштабный прирост числа квартир»
Светлана Бардина — о рынке новостроек Москвы
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Объем предложения жилья в новостройках на высокой стадии строительной готовности в «старой» Москве за пять лет вырос почти на треть — с 10,5 тыс. до 13,7 тыс. лотов. При этом среднее количество доступных квартир в расчете на один проект на стадии отделки и строительства верхних этажей увеличилось на 47%, подсчитали эксперты компании «Метриум».
Самая большая концентрация предложения сосредоточена в почти готовых корпусах бизнес-класса. Совокупный объем квартир на этапах монтажа верхних этажей и отделки за пять лет увеличился здесь почти на 43%.
«Стратегия продаж в бизнес-классе заметно изменилась: девелоперы перешли к сбалансированному выводу объемов на рынок, — отмечают эксперты компании STONE. — Банковское проектное финансирование позволяет застройщикам равномерно распределять экспозицию на протяжении всего строительного цикла и дозировать предложение наиболее ликвидных форматов».
Если в бизнес-классе наблюдается самый большой объем предложения на финальных стадиях строительства, то в премиум-классе за последние пять лет произошел самый масштабный прирост числа квартир. Объем предложения на высокой стадии готовности вырос в девять раз.
«Многие покупатели высокобюджетного жилья предпочитают приобретать недвижимость с минимальными сроками ожидания ключей, — отмечают эксперты компании Regions Development. — Так они могут вживую оценить видовые характеристики, качество фасадных материалов и благоустройство».
В элитном и делюкс-сегменте объем доступного предложения на завершающих этапах строительства за пять лет увеличился более чем в два раза.