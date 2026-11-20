Объем предложения жилья в новостройках на высокой стадии строительной готовности в «старой» Москве за пять лет вырос почти на треть — с 10,5 тыс. до 13,7 тыс. лотов. При этом среднее количество доступных квартир в расчете на один проект на стадии отделки и строительства верхних этажей увеличилось на 47%, подсчитали эксперты компании «Метриум».