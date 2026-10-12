«Ориентация на комфорт отражается и на отношении к формату медпомощи»

Сегодня при выборе квартиры люди все чаще думают о том, как будет устроена их повседневная жизнь, отмечают эксперты. Но все же медицинская инфраструктура пока не готова конкурировать с самой квартирой по значимости. И если при одинаковой цене многие клиенты предпочтут комплексы с полноценным медкластером, включая йогу и биохакинг, то 35% респондентов поставили бы наличие такой инфраструктуры в приоритет.