«Ориентация на комфорт отражается и на отношении к формату медпомощи»
Светлана Бардина — о критериях при выборе жилья
12.10.2026, 15:09
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Доступ к качественной медицинской инфраструктуре становится значимой частью комфортной городской среды. По данным опроса, который провели эксперты компании BMS Development Group, 3/4 респондентов назвали наличие клиники рядом с домом одним из основных критериев при выборе квартиры в новостройке. Треть опрошенных хотели бы иметь медицинские кабинеты непосредственно в составе жилого комплекса, еще почти 48% устроит их местонахождение в соседнем квартале.
Ориентация на комфорт и экономию времени отражается и на отношении к формату медицинской помощи. Всё больше жителей готовы выбирать платные клиники, если это позволяет быстрее попасть к нужному специалисту и получить необходимую услугу в удобном месте.
Наиболее востребованными медицинскими услугами оказались стоматологические, их назвали приоритетными более 42% участников опроса. Еще 35% считают достаточным наличие рядом врача общей практики. Для пятой части респондентов важны регулярно востребованные услуги: фитнес, массаж, косметология и спа. Кроме того, среди покупателей жилья в элитном и премиальном классах растет популярность превентивной, а также wellness-медицины включающей в себя процедуры по оздоровлению, улучшению общего самочувствия и поддержанию тонуса.
Сегодня при выборе квартиры люди все чаще думают о том, как будет устроена их повседневная жизнь, отмечают эксперты. Но все же медицинская инфраструктура пока не готова конкурировать с самой квартирой по значимости. И если при одинаковой цене многие клиенты предпочтут комплексы с полноценным медкластером, включая йогу и биохакинг, то 35% респондентов поставили бы наличие такой инфраструктуры в приоритет.