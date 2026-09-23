Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Наличие собственной озелененной территории не является обязательным условием для элитного жилого комплекса, особенно если дом расположен в плотно застроенном историческом центре. Но такие проекты более востребованы. Из реализуемых высокобюджетных проектов на первичном рынке столицы насчитывается всего 11 новостроек данного класса, где есть закрытая зеленая территория площадью более 1 га, посчитали эксперты компаний NF Group и «Upside Девелопмент».

В столичной экспозиции новостроек высокого класса лишь три элитных проекта, где площадь озелененной собственной территории 3 и более га. Это комплексы в Раменках, Лужниках и на Фрунзенской набережной.

Еще три элитных новостройки предусматривают благоустройство площадью до 2 га: в Раменках, на Тишинке и в Дорогомиловском районе. Остальные пять высокобюджетных новостроек располагают зеленой территорией в диапазоне 1-2 га. Это комплексы рядом с Кутузовским проспектом, в Пресненском и Даниловском районах, а также рядом со станциями метро «Павелецкая» и «Третьяковская».

«Элитные жилые дома предполагают благоустройство прилегающей территории, соответствующее уровню проекта и, как правило, включающее современные материалы и дизайнерские решения, — отмечают брокеры. В крупных жилых комплексах озеленению и инфраструктурному наполнению территории отводится значительная часть площадей, хотя это большая редкость для высокобюджетных проектов. В силу эксклюзивности такого предложения и желания покупателей не жертвовать природным окружением в пользу престижного местоположения качественное и обширное благоустройство значительно повышает привлекательность объекта».

Светлана Бардина