«"Исчезнувшим видом" стали новостройки стандарт-класса»
Светлана Бардина — о смещении предложения в старые проекты
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В структуре первичного рынка Москвы все больше проектов, которые представлены не первый год в экспозиции: за пять лет доля квартир в недавно запущенных проектах комфорт-класса сократилась с 69% до 21%, а основная масса предложения сместилась в дома, которым уже от трех до пяти лет.
Аналитики компании «Метриум» все объекты на рынке распределили по четырем группам: «новейшие» — те, что вышли на рынок после 2024 года, «новые» — те, что стартовали с 2021 по 2023 год, «поздние» — их запускали с 2018 по 2020 год, и «старые» — это проекты со стартом продаж до 2018 года.
Фактически «исчезнувшим видом» в «старой» Москве стали новостройки стандарт-класса. В экспозиции представлен всего один такой проект, на востоке города, старт продаж был до 2018 года. В комфорт-классе насчитывается 69 жилых комплексов. 38 из них относятся к категории «новых», еще 17 находятся на «поздней» стадии, 11 объектов — «новейшие» и три — «старые».
В бизнес-классе представлен самый большой объем предложения среди всех сегментов столицы — 130 проектов. Из них 53 комплекса относятся к категории «новых», 47 проектов — к «новейшим», 19 — «поздние», еще 11 домов — «старые». «Доля новейших проектов в бизнес-классе снижается, и в первую очередь это связано с замедлением вывода новых объектов на рынок», — отмечают эксперты ГК «Основа».
В премиум-классе продажи ведутся в 72 жилых комплексах. 28 — «новых» и 27 — «новейших», еще 12 комплексов относятся к «поздней» стадии, а пять объектов — к «старым». «Современные премиальные комплексы изначально проектируются как многоэтапные пространства. Каждая последующая очередь строительства, — отмечают эксперты компании Regions Development, — качественно развивает проект».
В элитном классе насчитывается 35 проектов. К категории «новейших» относится 15 комплексов, к «новым» — девять проектов, к «поздним» — восемь и к «старым» — три дома.