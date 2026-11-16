«"Исчезнувшим видом" стали новостройки стандарт-класса»

Аналитики компании «Метриум» все объекты на рынке распределили по четырем группам: «новейшие» — те, что вышли на рынок после 2024 года, «новые» — те, что стартовали с 2021 по 2023 год, «поздние» — их запускали с 2018 по 2020 год, и «старые» — это проекты со стартом продаж до 2018 года.