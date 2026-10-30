«Продать то, что останется ликвидным через годы»
Светлана Бардина — о том, почему спрос уходит в премиум
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Более 30 тыс. сделок было оформлено к середине осени на первичном рынке жилой недвижимости и апартаментов. Застройщики реализовали более 530 тыс. кв. м, посчитали эксперты компании Nikoliers. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на треть, а площадь реализованных объектов на 28%. В этих условиях, полагают специалисты компании «Мангазея», особое значение приобретают качество продукта и его долгосрочная ликвидность. Рынок переходит от модели «продать больше» к модели «продать то, что останется ликвидным через годы», и это меняет требования покупателя к продукту. В результате спрос смещается в сторону более высоких классов жилья.
Если в комфорт-классе объем реализованных площадей снизился на 37%, то в бизнес-классе не так существенно, на 23%, а премиум-сегмент даже показал рост на 5%. Среди округов столицы лидером по покупательской активности за девять месяцев стал Западный. На него пришлось 16% от общего числа сделок на рынке новостроек всех классов.
Наибольшую долю в структуре спроса занимают однокомнатные квартиры. На них пришлось около 40% реализованных лотов против трети годом ранее.
В ближайшие месяцы, по оценке аналитиков, цены могут продолжить умеренный рост на фоне сжатия спроса. А по итогам 2026 года его снижение может достигнуть 35%. В результате конкуренция между девелоперами может усилиться именно в плане гибкости предлагаемых финансовых инструментов покупки.