Более 30 тыс. сделок было оформлено к середине осени на первичном рынке жилой недвижимости и апартаментов. Застройщики реализовали более 530 тыс. кв. м, посчитали эксперты компании Nikoliers. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество сделок сократилось на треть, а площадь реализованных объектов на 28%. В этих условиях, полагают специалисты компании «Мангазея», особое значение приобретают качество продукта и его долгосрочная ликвидность. Рынок переходит от модели «продать больше» к модели «продать то, что останется ликвидным через годы», и это меняет требования покупателя к продукту. В результате спрос смещается в сторону более высоких классов жилья.