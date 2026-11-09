«Штаб-квартиры остаются редким предложением»

Еще более 330 тыс. кв. м находятся на стадии проектирования, и тоже со сроками ввода до конца десятилетия. В сумме строящиеся и проектируемые офисы за пределами «Москва-Сити» дают 1,375 млн кв. м. Если реализуются все учтенные планы, фонд этой территории может достичь почти 3,5 млн кв. м, то есть вырасти на 66%.