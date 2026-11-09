«Штаб-квартиры остаются редким предложением»
Светлана Бардина — о том, сколько офисов появится в «Большом Сити» к 2030 году
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За пределами делового квартала «Москва-Сити» в «Большом Сити» возводится более 1 млн кв. м офисных площадей, которые обещают сдать до конца 2030 года. Если все проекты будут завершены, существующий офисный фонд территории вырастет почти наполовину, подсчитали эксперты компаний MR и IBC Real Estate.
Еще более 330 тыс. кв. м находятся на стадии проектирования, и тоже со сроками ввода до конца десятилетия. В сумме строящиеся и проектируемые офисы за пределами «Москва-Сити» дают 1,375 млн кв. м. Если реализуются все учтенные планы, фонд этой территории может достичь почти 3,5 млн кв. м, то есть вырасти на 66%.
Примерно 76% будущего прироста приходится на объекты, которые уже строятся. Параллельно развивается и сам «Москва-Сити», где возводится около 500 тыс. кв. м офисов. К 2030 году совокупный фонд всей макролокации может превысить 5,5 млн кв. м. Сроки появления нового предложения при этом будут зависеть от фактических графиков строительства, отмечают брокеры.
Несмотря на общий прирост офисных метров, формат штаб-квартир остается редким предложением, считают эксперты компании «Архплей Девелопмент». Девелоперы предпочитают делить здание на офисные блоки и не торопятся продавать его целиком. По предварительным данным, в ближайшее время такие варианты появятся лишь в двух проектах.