«Лидером рейтинга стал ЖК в районе Покровское-Стрешнево»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На рынке строящегося жилья бизнес-класса Москвы в пределах МКАД 1 кв. м к началу осени предлагался в среднем за 570 тыс. руб. На фоне исчерпания предложения первичного жилья комфорт-класса растет инвестиционная привлекательность наиболее доступных проектов бизнес-класса. По данным экспертов компании «Метриум», сегмент строящегося первичного жилья бизнес-класса в столице формирует 72 комплекса — почти на 10% меньше, чем в 2025-м.

Совокупный объем предложения в этих новостройках — около 15,5 тыс. лотов. Доля бизнес-класса в структуре экспозиции строящегося жилья в границах МКАД сегодня превышает 53%. В 2025 году показатель составлял 50%, а три года назад — 37% против 47% комфорт-класса.

Лидером рейтинга самых доступных новостроек бизнес-класса Москвы стал ЖК, расположенный в районе Покровское-Стрешнево. В этом проекте 1 кв. м стоит в среднем 385 тыс. руб. Это единственный жилой комплекс бизнес-класса в пределах МКАД, где средняя стоимость 1 кв. м в строящихся корпусах ниже 400 тыс. руб. Текущий объем предложения составляет 206 квартир.

На втором месте — жилой комплекс в Можайском районе. Средняя цена 1 кв. м — в пределах 425 тыс. руб. Третье место в рейтинге самых доступных новостроек бизнес-класса столицы занимает жилой комплекс в Рязанском районе. Покупка нового жилья в этом проекте обойдется почти в 440 тыс. руб. за 1 кв. м. Стоимость квартиры, отмечают эксперты группы компаний ФСК, складывается из множества факторов: от локации и характеристик проекта до выбранных продуктовых решений.

Светлана Бардина