«На эту сумму можно приобрести 15 квартир»
Светлана Бардина — о том, сколько квартир в регионах купить за элитную в Москве
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Средняя цена лота в премиум-сегменте «старой Москвы» составляет около 81 млн руб. Среди городов-миллионников больше всего квартир на эту сумму можно купить в Ростове-на-Дону. Средняя цена лота здесь около 10 млн руб., так что за те же деньги получится приобрести более восьми объектов, посчитали эксперты компаний «НДВ Супермаркет Недвижимости» и Foresight.
В Воронеже средняя стоимость лота составляет 11,5 млн руб., и на бюджет, сопоставимый с покупкой премиальной квартиры в Москве, можно приобрести семь объектов. В Краснодаре со средней ценой около 14,5 млн руб. этой суммы хватит почти на шесть квартир. В Челябинске и Самаре можно купить по четыре квартиры, в Уфе и Санкт-Петербурге по три. При этом Санкт-Петербург остается ближайшим к Москве миллионником по уровню цен на премиальное жилье.
Ростов-на-Дону лидирует не только по доступности, но и по объему предложения. В реализации находится 9191 премиальный лот, больше, чем в любом другом городе-миллионнике, отмечают брокеры. Самый быстрый рост цен зафиксирован там, где предложение невелико. В Уфе в продаже всего 224 премиальных лота, а средняя цена предложения за год выросла почти на 60%.
В делюкс-сегменте разрыв между столицей и регионами заметен еще сильнее. Средняя стоимость лота в Москве, в старых границах города, достигает 357 млн руб. Для сравнения, в Перми аналогичный объект обходится в среднем в 22,5 млн руб., и на эту сумму можно приобрести 15 квартир.