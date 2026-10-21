«На эту сумму можно приобрести 15 квартир»

В Воронеже средняя стоимость лота составляет 11,5 млн руб., и на бюджет, сопоставимый с покупкой премиальной квартиры в Москве, можно приобрести семь объектов. В Краснодаре со средней ценой около 14,5 млн руб. этой суммы хватит почти на шесть квартир. В Челябинске и Самаре можно купить по четыре квартиры, в Уфе и Санкт-Петербурге по три. При этом Санкт-Петербург остается ближайшим к Москве миллионником по уровню цен на премиальное жилье.