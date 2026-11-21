Число погибших при ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР выросло до шести
Число погибших при ударе ВСУ по поселку Юбилейное в ЛНР возросло до шести человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник после завершения поисково-спасательных работ в обрушившемся многоквартирном доме.
Атака произошла в ночь на 20 ноября. Изначально сообщалось о трех погибших. Спасательная операция длилась больше суток. Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела еще трех погибших: 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины.
Пострадавших шестеро. Ребенка 2018 года рождения эвакуировали для лечения в Москву. Остальные пятеро пострадавших получают медицинскую помощь в больницах и амбулаторно.
В поврежденных при атаке домах начались работы по восстановлению отопления. Жителям при необходимости готовы предоставить временное размещение. С семьями погибших и пострадавших работают профильные службы, помогая с оформлением документов на компенсации.