Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург возглавляют топ-5 городов по количеству проектов и являются неизменными лидерами. По данным экспертов компании «Талан», в стране строится 3224 проекта. Но их распределение крайне неравномерно. Больше всего проектов возводится, конечно, в миллионниках и в городах с населением до 500 тыс. человек (в сумме более 2 тыс.).

В Москве этот показатель составляет 300. За пять лет объем возводимого жилья в столице практически не изменился, отмечают эксперты, но количество строек выросло на 30%. Это говорит о том, что масштабы проектов сокращаются.

Екатеринбург — на втором месте. Здесь 170 проектов. За пять лет объемы строительства в городе выросли в два раза, а количество проектов — на 35%.

Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров — 122 проекта. И в этом городе наблюдается снижение количества проектов и объемов строительства. С 2021 года последний показатель сократился почти в два раза, а проектов стало меньше на 20%.

Среди городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек лидерами по количеству проектов выступают Тюмень, Владивосток и Ярославль.

Самое интересное в этой статистике — не то, кто взлетел или опустился в рейтинге, полагают эксперты, а то, что меняется сама география девелоперской активности. Рост количества проектов нельзя автоматически считать ростом рынка: важно, какой объем метров за ними стоит и насколько устойчив спрос. А главный тренд, который выделяют эксперты — регионализация стройки.

Светлана Бардина