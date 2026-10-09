«Не хватает семейной инфраструктуры»
Светлана Бардина — о запросах жителей элитных новостроек
09.10.2026, 15:04
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Спорт, общественное питание и дополнительное образование формируют основное ядро инфраструктурного ретейла и занимают около 60% коммерческих площадей в элитных жилых комплексах Москвы. Но запросы жителей премиальных проектов заметно отличаются от такого соотношения, выяснили эксперты компаний «Хайтэк Девелопмент» и NF Group.
За десять лет в Москве ввели 108 элитных жилых комплексов общей полезной площадью почти 2 млн кв. м. В 92 из них предусмотрена коммерческая инфраструктура. Сейчас больше всего площадей занимают спортивные операторы, кафе и рестораны, а также образовательные учреждения, их доли составляют 24, 22% и 12% соответственно. Меньше всего достается продуктовым магазинам — лишь 3%.
Брокеры уточняют, что состав арендаторов во многом зависит от формата проекта и его расположения. В крупных комплексах заметную роль играют образовательные и спортивные проекты, а в отдельно стоящих домах на основных торговых коридорах чаще лидируют кафе и рестораны, ориентированные на внешний трафик.
Опрос жителей показал совсем другую картину. Две трети респондентов хотели бы видеть рядом с домом супермаркет, аптеку, химчистку и точки бытовых услуг. Чаще всего в элитных комплексах не хватает семейной инфраструктуры. 44% опрошенных назвали проблемой отсутствие детских клубов и дошкольных образовательных центров. Фитнес, который занимает самую большую долю площадей в ретейле, по востребованности оказался лишь на третьем месте.