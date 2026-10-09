«Не хватает семейной инфраструктуры»

За десять лет в Москве ввели 108 элитных жилых комплексов общей полезной площадью почти 2 млн кв. м. В 92 из них предусмотрена коммерческая инфраструктура. Сейчас больше всего площадей занимают спортивные операторы, кафе и рестораны, а также образовательные учреждения, их доли составляют 24, 22% и 12% соответственно. Меньше всего достается продуктовым магазинам — лишь 3%.