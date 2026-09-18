«География премиального жилья расширяется за пределы традиционных локаций»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

География премиального жилья в Москве постепенно расширяется за пределы традиционных центральных и западных локаций. Покупатели все чаще рассматривают проекты в районах с насыщенной городской средой, зеленым каркасом и современной транспортной инфраструктурой.

По данным экспертов компаний «Сити21» и CORE.XP, одним из потенциальных направлений такого расширения становится Юго-Западный административный округ, где средний бюджет покупки элитной квартиры на первичном рынке составляет 32,1 млн руб.

По данным брокеров, основной спрос на первичное жилье премиум-класса по-прежнему сосредоточен в Центральном, Западном и Северо-Западном округах. При этом внутри традиционных премиальных районов спрос концентрируется в ограниченном числе локаций. В Центральном на Пресненский район приходится более 60% спроса на элитную недвижимость, еще 20% — на Хамовники. В Западном — почти 45% спроса формирует Дорогомилово, еще треть — Раменки. На район Хорошёво-Мнёвники в Северо-Западном округе приходится 70% спроса.

Сегодня юго-запад пока уступает центру, западу и северо-западу по объему предложения элитного жилья, но и в округе постепенно появляются проекты высокого класса. При этом юго-запад отличается от традиционных премиальных локаций существенно более низким порогом входа. Средняя площадь приобретаемой квартиры такого класса на первичном рынке здесь в пределах 55 кв. м. Средний бюджет сделки в Юго-Западном округе примерно на 73% ниже, чем в Центральном, и почти на 60% ниже, чем в Западном. Это, полагают эксперты, формирует отдельную нишу внутри премиального сегмента с более компактным форматом жилья и более доступным бюджетом покупки.

Светлана Бардина