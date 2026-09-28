Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Объем предложения офисных лотов площадью 1-2 тыс. кв. м в границах Садового кольца за год вырос почти в пять раз. Но основной прирост обеспечил вторичный рынок. По данным экспертов компаний West Wind Group и CORE.XP, в экспозиции насчитывается 14 таких объектов общей площадью 19 тыс. кв. м.

По данным брокеров, в пределах Садового кольца свободно около 115 тыс. кв. м, распределенных по 132 офисным блокам. Лоты площадью 1-2 тыс. кв. м формируют чуть более 15% всего предложения и 11% общего количества объектов. При этом весь объем экспозиции представлен арендными блоками: новых лотов такого формата на продажу за год не появилось.

До этого доля крупных помещений несколько лет подряд сокращалась: если три года назад на них приходился 21% предложения, то в течение последующих лет показатель снизился сначала до 6%. Сегодняшний рост отражает не появление нового предложения, а изменение структуры уже существующего рынка: в экспозицию вернулось несколько крупных вторичных блоков.

Несмотря на рост предложения, отмечают брокеры, спрос на крупные офисы остается стабильным. За год в этом сегменте оформлено 19 сделок с лотами общей площадью 26 тыс. кв. м. При этом новых офисов в ближайшие годы появится немного. По данным компании IBC Real Estate, до конца 2028 года в пределах Садового кольца заявлено строительство всего 14 тыс. кв. м офисной недвижимости. В основном это бизнес-центры класса А.

Светлана Бардина