«Стабильность общегородского показателя»
Светлана Бардина — о том, где в столице заметнее дорожают офисы от застройщиков
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Наиболее заметный рост средней стоимости предложения офисов класса А на первичном рынке Москвы зафиксирован в Северном округе — на 7,5%. Офисный метр от застройщика в этом округе предлагается в среднем за 520 тыс. руб. На втором и третьем местах по динамике роста стоимости строящихся метров для бизнеса оказались Западный и Юго-Восточный, где показатели подросли почти на 6,5% и на 5,5% соответственно. При этом средневзвешенная стоимость по городу, по данным специалистов компании PIONEER, практически не изменилась и составила 530 тыс. руб. за метр.
Стабильность общегородского показателя, полагают эксперты, объясняется изменением структуры предложения, а не отсутствием роста цен в отдельных проектах. Практически неизменная средняя цена по рынку вовсе не означает, что покупатели могут приобрести площади в тех же бизнес-центрах на прежних условиях. В сопоставимых проектах стоимость площадей продолжает расти.
К примеру, на севере Москвы рост средней цены был связан прежде всего с выходом проектов высокого ценового сегмента. Самые высокие цены ожидаемо в центре и составляют почти 770 тыс. руб. Это во многом связано с дефицитом предложения в локации и концентрацией проектов премиального сегмента. Противоположная динамика отмечена на юге Москвы: здесь средняя цена предложения снизилась почти на 8%. Причиной стал выход нового проекта более доступного ценового сегмента. При этом такое снижение не следует воспринимать как общее удешевление офисов в действующих проектах округа.