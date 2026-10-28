«Стабильность общегородского показателя»

Наиболее заметный рост средней стоимости предложения офисов класса А на первичном рынке Москвы зафиксирован в Северном округе — на 7,5%. Офисный метр от застройщика в этом округе предлагается в среднем за 520 тыс. руб. На втором и третьем местах по динамике роста стоимости строящихся метров для бизнеса оказались Западный и Юго-Восточный, где показатели подросли почти на 6,5% и на 5,5% соответственно. При этом средневзвешенная стоимость по городу, по данным специалистов компании PIONEER, практически не изменилась и составила 530 тыс. руб. за метр.