«Структура нового предложения меняется иначе»
Светлана Бардина — о том, какие офисы сегодня выбирает московский бизнес
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Доля сделок с московскими офисами до 100 кв. м по итогам полугодия сократилась на пять процентных пунктов. Сейчас она составляет 47%, а годом ранее была 52%. При этом доля сделок с помещениями от 100 до 500 кв. м выросла с 41% до 46%, посчитали эксперты компаний «Север» и CORE.XP.
Внутри этого сегмента доля сделок с офисами от 100 до 300 кв. м подросла с 36% до 39%, а с лотами от 300 до 500 кв. м — с 5% до 7%. Доля сделок с крупными помещениями, то есть офисами более 500 кв. м, осталась на уровне 7%.
Структура нового предложения меняется иначе. Доля офисов до 100 кв. м среди впервые вышедших на рынок помещений увеличилась с 38% до 42%, хотя в общем числе сделок их доля снизилась. В сегменте от 100 до 300 кв. м показатель остался на уровне 45%, а в сегменте от 300 до 500 кв. м на уровне 4%. Доля крупных блоков более 500 кв. м сократилась с 13% до 9%. Распределение нового предложения считали по количеству офисных блоков.
«Офисные проекты имеют длительный цикл реализации, поэтому структура предложения не всегда успевает адаптироваться к изменениям спроса»,— отмечают брокеры. Рост доли сделок со средним метражем, по их оценке, может говорить о растущем интересе бизнеса к более функциональным пространствам, где можно организовать несколько рабочих зон.