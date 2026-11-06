Структура нового предложения меняется иначе. Доля офисов до 100 кв. м среди впервые вышедших на рынок помещений увеличилась с 38% до 42%, хотя в общем числе сделок их доля снизилась. В сегменте от 100 до 300 кв. м показатель остался на уровне 45%, а в сегменте от 300 до 500 кв. м на уровне 4%. Доля крупных блоков более 500 кв. м сократилась с 13% до 9%. Распределение нового предложения считали по количеству офисных блоков.