«Не всегда дает более высокую стоимость»
Светлана Бардина — о ценах на новостройки Москвы на разных стадиях готовности
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Высокая строительная готовность жилого комплекса далеко не всегда делает квадратный метр дороже. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». В столичном премиум-классе жилье в корпусах, где возводят верхние этажи, в среднем на 16% дороже, чем в тех, где строят нижние. А вот в бизнес-классе проекты высокой готовности оказались на 7% доступнее корпусов на начальной стадии.
В премиуме новостройки на этапе верхних этажей заметно опережают по цене корпуса, где стройка только началась. К середине осени средняя цена квадратного метра в первых составила почти 960 тыс. руб., во вторых 830 тыс. руб.
Премиум-класс сейчас остается самым быстро обновляемым сегментом столичного первичного рынка, отмечают эксперты ГК «ГРАД Девелопмент». Но самые ликвидные новые проекты тоже могут выходить в продажу сразу с высокой ценой.
В бизнес-классе картина обратная. Многие проекты на более высокой стадии готовности стоят дешевле, чем на начальных этапах. Квадратный метр в домах, где монтируют верхние этажи, оценивается в 535 тыс. руб., а там, где строят нижние, на 7% дешевле. Дело в том, что значительную часть предложения здесь формируют крупные проекты с длинными сроками экспозиции, говорят эксперты ГК «Основа». В них часто есть и корпуса высокой готовности, и корпуса, с которых только начали продажи. Причем завершающие корпуса в проекте могут получить более высокие качественные характеристики.
В высокобюджетном сегменте надбавка за высокую готовность самая большая и достигает 29%.