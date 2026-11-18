В бизнес-классе картина обратная. Многие проекты на более высокой стадии готовности стоят дешевле, чем на начальных этапах. Квадратный метр в домах, где монтируют верхние этажи, оценивается в 535 тыс. руб., а там, где строят нижние, на 7% дешевле. Дело в том, что значительную часть предложения здесь формируют крупные проекты с длинными сроками экспозиции, говорят эксперты ГК «Основа». В них часто есть и корпуса высокой готовности, и корпуса, с которых только начали продажи. Причем завершающие корпуса в проекте могут получить более высокие качественные характеристики.