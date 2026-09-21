«Быстрее всего растут районы вдоль Ленинградского направления»

Рынок элитных новостроек Москвы переживает заметную перестройку: пока в центре сокращается объем предложения, спрос и деньги смещаются в новые премиальные локации за его пределами. За полгода 2026-го доля вложенных денег в дорогие квартиры вне центра выросла почти до 45%, а в 2025-м за аналогичный период она была в пределах 40%.

Драйвером выступают районы вдоль Ленинградского направления. Сюда покупатели элитных квадратных метров совокупно за шесть месяцев вложили почти 25 млрд руб. Плюс 63% год к году. В то же время центр города потерял в деньгах около трети, посчитали эксперты компании «Intermark Городская Недвижимость».

За шесть месяцев сегмент элитных и премиальных новостроек Москвы от застройщиков прошел через заметное сжатие спроса, но неоднородное. Всего за семь месяцев оформлено почти 1,6 тыс. — на 16% ниже показателя в 2025 году. Совокупный денежный объем покупок в элитных новостройках за год сократился почти на четверть. Но основное сокращение произошло за счет рынка центра столицы, локация потеряла 30% год к году.

Если же рассматривать, сколько покупатели потратили на элитные квартиры за пределами центрального округа, то снижение не столь существенное — лишь 10%. Быстрее всего за пределами центра, отмечают брокеры, растут районы вдоль Ленинградского направления. Оно становится одной из самых заметных зон роста на рынке премиальных и элитных новостроек столицы за пределами центра.

Светлана Бардина