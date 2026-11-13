«Сегмент делюкс за пять лет вырос втрое»
Светлана Бардина — об изменении предложения в самых дорогих новостройках Москвы
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Сегмент делюкс на первичном рынке Москвы за пять лет вырос втрое. Осенью 2021 года в новостройках делюкс-класса продавалось около 260 лотов, осенью 2026-го почти 760. Суммарная площадь предложения увеличилась с 40 тыс. до 133,5 тыс. кв. м. Такие данные приводят эксперты ENGEO Development.
Предложение росло в основном за счет квартир, апартаменты прибавляли заметно медленнее. Поэтому их доля в структуре сегмента сократилась с 21% до 13%.
Расширилась и география. В сентябре 2021 года проекты делюкс-класса реализовывались в восьми районах Центрального округа, в сентябре 2026-го уже в девяти. Больше всего такого жилья в Тверском районе. Ненамного отстают Хамовники, Замоскворечье и Мещанский район.
Выросла и цена. Средняя стоимость квадратного метра в сегменте поднялась более чем на 75%, с 2 млн руб. почти до 3,5 млн руб. Сильнее всего подорожали однокомнатные квартиры и лоты с более чем четырьмя комнатами, отмечают эксперты.
Спрос при этом остается устойчивым, что говорит об инвестиционной привлекательности такого жилья. За девять месяцев 2026 года на первичном рынке оформили 61 сделку, почти столько же, сколько за аналогичный период 2021 года.