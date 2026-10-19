«Статус Кутузовского направления»

За пять лет география предложения пентхаусов заметно изменилась. В первом полугодии 2021 года лидировал Таганский район, на который тогда приходилась почти треть предложения. Доли Пресненского и Тверского районов составляли по 19%, у Раменок было 12%, у Дорогомилова 9%. К середине 2026 года доля Таганского района сократилась до 2%, Тверского до 3%, а доли Пресненского района и Дорогомилова выросли до 47% и 18% соответственно.