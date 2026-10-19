«Статус Кутузовского направления»
Светлана Бардина — о смене географии элитных пентхаусов
0:00
0:00
Доля района Дорогомилово в структуре предложения премиальных пентхаусов на первичном рынке Москвы за пять лет выросла вдвое. Район занял второе место по объему предложения после Пресненского. На третьем месте, по данным экспертов компании NF GROUP, Замоскворечье.
За пять лет география предложения пентхаусов заметно изменилась. В первом полугодии 2021 года лидировал Таганский район, на который тогда приходилась почти треть предложения. Доли Пресненского и Тверского районов составляли по 19%, у Раменок было 12%, у Дорогомилова 9%. К середине 2026 года доля Таганского района сократилась до 2%, Тверского до 3%, а доли Пресненского района и Дорогомилова выросли до 47% и 18% соответственно.
Одновременно пентхаусы появились в локациях, где пять лет назад этот формат в продаже не был представлен. В частности, на Замоскворечье сегодня приходится 14% предложения.
Рост доли Дорогомилова во многом связан с изменением структуры самого премиального рынка, отмечают эксперты «Ривер Парк Кутузовский». У района сложилась сильная база: статус Кутузовского направления, близость к центру и крупному деловому кластеру, при этом здесь есть возможность создавать современные высотные проекты.
Изменение географии предложения происходит на фоне расширения рынка пентхаусов. В первом полугодии 2026 года в элитных новостройках экспонировалось около 90 пентхаусов, что более чем вдвое превышает уровень 2021 года. При этом по сравнению с первым полугодием 2025 года объем предложения сократился на 21%.