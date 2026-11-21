Вблизи берегов Омана атакованы два танкера
Два танкера поражены неустановленными боеприпасами недалеко от берегов Омана. Об инцидентах сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Первый танкер был атакован в 11 морских милях к северу от города Хасаб при выходе из Ормузского пролива. Удар пришелся на кормовую часть. У второго танкера удар пришелся по машинному отделению. Судно также шло из Ормузского пролива и находилось в 17 морских милях к востоку от Хасаба. В обоих случаях информации о пострадавших нет.
Судоходство в Ормузском проливе затруднено с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Иранские власти заявляют, что контролируют движение через пролив. В США утверждают, что морской коридор находится под контролем американских вооруженных сил. На этой неделе после обстрела в Ормузском проливе загорелся танкер.