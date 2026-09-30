Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В наиболее дорогом сегменте коммерческой недвижимости вакантно чуть больше 11% площадей, а среди помещений в бизнес-центрах класса Б свободно около 5%. До конца года основной объем новых метров пополнят офисы более высокого качества.

Доля незанятых помещений, по оценке экспертов компаний «КОР ЭКС ПИ» и группы «Родина», может вырасти до 15,5%. В классе Б она составит в пределах 4,5%. Это во многом связано с возросшей конкуренцией за потребителя в новых проектах.

Общая статистика вакантности размывает картину, отмечают эксперты, потому что свободные площади распределены по категориям неравномерно. Пока одни объекты ищут арендаторов, востребованные офисы вымываются с рынка еще на этапе котлована.

При этом ставки аренды продолжают расти во всех сегментах. Средневзвешенная ставка в классе А выросла на 35% за год, до 44 тыс. руб. за кв. м в год. В сегменте Б она поднялась на 8%, до 28 тыс. руб. В границах Третьего транспортного кольца показатель стал выше на 9%, между Третьим кольцом и МКАД — на 14%, а за МКАД — на 27%.

К концу текущего года планируется ввести 1,4 млн кв. м офисов. Это вдвое больше, чем в 2025-м. Уже сейчас готово 648 тыс. кв. м, а до декабря заявлено еще 773 тыс. Но из них 227 тыс. могут перенести на 2027 год.

Светлана Бардина