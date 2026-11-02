«Покупатель бизнес-класса принимает решение комплексно»

Всего за девять месяцев в новостройках бизнес-класса оформили около 14,5 тыс. сделок. Сегмент сократился на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, но это меньше, чем по рынку в целом, где продажи упали на 30%. Заметнее всего просел комфорт-класс: там объем реализации уменьшился на 42%, а доля в общей структуре продаж снизилась с 45,5% до 37,5%.