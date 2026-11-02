«Покупатель бизнес-класса принимает решение комплексно»
Светлана Бардина — о том, как меняется спрос на новостройки столицы
0:00
0:00
Бизнес-класс укрепляет позиции на первичном рынке Москвы. К середине осени на него пришлось почти 50% всех продаж квартир в старых границах столицы. Это максимальная доля среди всех сегментов, подсчитали эксперты компаний MR и «НДВ Супермаркет недвижимости».
Всего за девять месяцев в новостройках бизнес-класса оформили около 14,5 тыс. сделок. Сегмент сократился на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, но это меньше, чем по рынку в целом, где продажи упали на 30%. Заметнее всего просел комфорт-класс: там объем реализации уменьшился на 42%, а доля в общей структуре продаж снизилась с 45,5% до 37,5%.
Одним из факторов устойчивости бизнес-класса брокеры называют меньшую зависимость от ипотечного спроса. Сделки с кредитными средствами здесь составляют 46%, а в комфорт-классе 74%.
Покупатель бизнес-класса сегодня принимает решение комплексно, отмечают эксперты. Важны не только цена и площадь, но и то, где расположен проект и что его окружает. Больше всего спрашивают проекты вблизи Третьего транспортного кольца и в зоне между ним и Садовым кольцом, с удобной городской инфраструктурой, качественными видами и понятной концепцией. При высокой стоимости денег дополнительным преимуществом становятся длинная рассрочка и субсидированные программы.