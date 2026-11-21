База NCIC используется правоохранителями в Штатах для обмена информацией об ордерах на арест и результатах проверок биографических сведений. CNN уточняет, что в ФБР узнали об инциденте 19 ноября, но какие-либо подробности не приводятся. Кто может быть причастен к кибератаке, неизвестно.