CNN: хакеры взломали криминальную базу данных ФБР
ФБР расследует предполагаемый взлом своей общенациональной криминальной базы данных, сообщает CNN. По данным теканала, эта база выступает «связующим звеном между федеральными, штатными и местными правоохранительными органами».
База NCIC используется правоохранителями в Штатах для обмена информацией об ордерах на арест и результатах проверок биографических сведений. CNN уточняет, что в ФБР узнали об инциденте 19 ноября, но какие-либо подробности не приводятся. Кто может быть причастен к кибератаке, неизвестно.
«Каждый день сотрудники полиции по всей стране полагаются на NCIC для идентификации разыскиваемых преступников, проверки наличия неисполненных ордеров на арест и доступа к информации, которая может напрямую повлиять на безопасность сотрудников полиции и населения»,— прокомментировал ситуацию неназванный бывший сотрудник ФБР.
В сентябре хакерская группировка ShinyHunters объявила о взломе ФБР. Согласно заявлению хакеров, им удалось получить сведения об их заданиях, а также медицинских документах. В том же месяце сайт ShinyHunters в даркнете стал недоступен. Директор ФБР Кэш Патель намекал на то, что некоторые члены группировки могут быть задержаны. По данным Reuters, одного из хакеров нашли в Иордании.