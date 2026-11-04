«Различия между главными курортными рынками стали особенно заметны»

Средняя стоимость квадратного метра в высокобюджетных новостройках Москвы, продажи которых стартовали осенью 2022 года, к осени 2026-го выросла в среднем на 97%. В курортных проектах на юге страны, в Крыму и в Краснодарском крае, вышедших на рынок в тот же период, рост составил в среднем около 35%. При этом стартовая цена входа в проект на юге была примерно в три раза ниже московской.