«Различия между главными курортными рынками стали особенно заметны»
Светлана Бардина — о цене жилья в Сочи и Крыму
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Средняя стоимость квадратного метра в высокобюджетных новостройках Москвы, продажи которых стартовали осенью 2022 года, к осени 2026-го выросла в среднем на 97%. В курортных проектах на юге страны, в Крыму и в Краснодарском крае, вышедших на рынок в тот же период, рост составил в среднем около 35%. При этом стартовая цена входа в проект на юге была примерно в три раза ниже московской.
За четыре года ценовая карта курортной недвижимости заметно изменилась. По данным агентства «НДВ Супермаркет недвижимости» и ГК «Таврида Девелопмент», Сочи по уровню стоимости предложения приблизился к Москве, тогда как Крым сохраняет более доступный порог входа.
Средняя цена квадратного метра в столичных проектах тогда варьировалась в диапазоне от 435 тыс. руб. до 1,8 млн руб., а к августу 2026 года уже была в диапазоне от 850 тыс. руб. до 3,3 млн руб. В курортных проектах Крыма и Краснодарского края средняя стоимость квадратного метра на старте продаж в тот момент составляла около 324 тыс. руб.
В 2026 году различия между главными южными курортными рынками стали особенно заметны. По данным экспертов платформы bnMAP.pro, этой осенью средняя стоимость квадратного метра в предложении новостроек в Крыму, без Севастополя, оставила 283 тыс. руб. (плюс 16% за год). В Сочи показатель приблизился к отметке в 780 тыс. руб. (на 17% дороже, чем год назад).