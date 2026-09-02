Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Офисное строительство в Москве продолжает смещаться в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК). До 2030 года в этой зоне планируется ввести более 1 млн кв. м офисов — это почти треть от общего объема строящихся площадей в Москве. Для сравнения, в зоне Садового кольца этот показатель составляет около 140 тыс. кв. м, или всего 4% от общего объема строящихся офисов.

В структуре нового предложения в зонах ТТК и Садового кольца представлены преимущественно проекты класса «А» — они формируют 93% площадей, посчитали эксперты компаний Ricci и October Group. Всего сегодня в Москве строится около 3,5 млн кв. м офисов. При этом 64% объема нового строительства приходится на территории за пределами Третьего кольца.

По итогам первого полугодия 2026 года средневзвешенная стоимость новых офисных пространств в строящихся объектах в зоне Садового кольца составила почти 690 тыс. руб. за 1 кв. м с учетом НДС. В зоне ТТК, без учета предложения квартала «Москва-Сити», показатель составил 522 тыс. руб. за 1 кв. м. А непосредственно в «Москва-Сити» — уже почти 835 тыс. руб. При этом по отдельным лотам в деловом районе цены достигают 1,5 млн руб. за 1 кв. м.

Помимо крупных корпоративных пользователей, в зоне ТТК, отмечают брокеры, сохраняется умеренно-высокий спрос со стороны частных инвесторов. Они рассматривают офисы в центральных локациях как инструмент для последующей перепродажи или сдачи в аренду.

Светлана Бардина