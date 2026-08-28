«Концепция "живи, работай, отдыхай" формирует высокий потребительский спрос»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Москва остается лидером по строительству многофункциональных комплексов среди городов-миллионников. В столице строится 16 таких объектов, это более чем в два раза превышает количество возводящихся многофункциональных комплексов в Санкт-Петербурге и в несколько раз больше, чем в других городах-миллионниках, посчитали эксперты компаний «НДВ Супермаркет недвижимости» и Foresight.

Многофункциональный комплекс — это проект с двумя и более функциями. Он способен объединять работу, отдых и развитие, формируя единую экосистему. Такая интеграция позволяет эффективнее использовать территорию, повышать комфорт для резидентов и снижать риски для девелоперов за счет диверсификации потоков.

Подобные проекты демонстрируют высокую устойчивость и адаптивность к меняющимся экономическим условиям, что делает их одним из наиболее перспективных форматов на рынке недвижимости, полагают брокеры. Концепция «живи, работай, отдыхай» формирует стабильно высокий потребительский спрос.

В российских городахмиллионниках ведется строительство 26 многофункциональных комплексов, но потенциал формата реализован не в полной мере. В структуре предложения преимущественно объекты бизнес и премиумкласса. В первом лидирующие позиции занимают Москва и СанктПетербург, восемь и четыре проекта соответственно. По одному многофункциональному комплексу реализуется в Казани, РостовенаДону и Екатеринбурге.

Аналогичная география наблюдается в премиальном сегменте: Москва и СанктПетербург остаются ключевыми рынками. Сегмент комфорткласса представлен ограниченно: на данный момент запланировано лишь четыре проекта — три в столице и один в Новосибирске.

Светлана Бардина