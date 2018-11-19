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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Главные анонсы 14 июня
13/06
В трех районах Кубани начали подсчитывать ущерб от выпавшего града
13/06
На Кубани откроется Центр экологического просвещения
13/06
Сотрудник колонии на Кубани подозревается в передаче денег заключенным
13/06
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев отправится в колонию на 1 год и 5 месяцев
13/06
На агрофирме «Нива» в Гулькевичском районе введено наблюдение
13/06
Тепло на Кубани может дорожать из-за отсутствия учета газа на котельных
13/06
В Анапе повысится стоимость проезда в автобусах
13/06
Автодор построит дорожную развязку на въезде в Кабардинку
13/06
Средняя сумма кредитов малому и среднему бизнесу на Кубани увеличилась в четыре раза
13/06
ВДЦ «Смена» в Сукко и «Орленок» в Туапсинском районе передали правительству России
13/06
К сентябрю в Краснодаре отремонтируют сквер «Офицерский»
13/06
Принятый за Сергея Цапка в Сочи мужчина находится в розыске за кражу
13/06
«Агрохолдинг им. Ткачева» снова терпит миллиардные убытки
13/06
На Кубани трех молодых девушек подозревают в организации нелегального казино
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(обновлено: 13.06.2019)
Пресс-релизы компании «Альфастрахование»
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Как застраховаться от онкологии?
От онкологических заболеваний в 2018 г. в мире скончалось 9,6 млн человек. Самыми распространенными видами онкологии являются опухоли легких, молочных желез, кишечника, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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«АльфаСтрахование» защитила автопарк ПЗ «Ладожский»
«АльфаСтрахование» защитила опасные объекты «Кубаньмелиоводхоз» на 100 млн руб.
60% работников в России рады новогодним каникулам
Инновации и сервис – стартовала новая рекламная кампания «АльфаСтрахование»
Страховой рынок юга России за девять месяцев 2018 г. вырос на 19,1% – до 60 млрд руб.
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Как Абрау-Дюрсо открыло курортный сезон – 2019
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25 и 26 мая в олимпийской столице 2,5 тыс. человек прошли шествием от цирка к площади Зимнего театра
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Прокатиться на болиде
Росгонки провели презентацию новых услуг на сочинском автодроме
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В Сочи на курорте «Роза хутор» прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel
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Проигрыш на чужом поле
«Краснодар» проиграл «Ростову»
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По главной улице на байке
В Краснодаре прошла международная мотовыставка ЮМЭКС 2018
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10 декабря - Всемирный день футбола
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Кубани нужна площадка для обсуждения проблем ЖКХ
В Краснодаре обсудили самые актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы региона
МТС подготовила города Кубани к внедрению умных технологий
В зоне действия сети не только региональные столицы или крупные курорты - Краснодар, Майкоп, Сочи, Анапа…
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Доля иностранного туристического потока увеличится до 25%
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В Краснодаре пройдет фестиваль австрийского кино
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Банк «Открытие» и АСВ договорились о сотрудничестве
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Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия