При падении ракет никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Польские власти обращали внимание, что одна из ракет упала примерно в 35 км от зоны проведения первых учений «коалиции желающих» под руководством Германии и Франции, вблизи границы с Украиной.