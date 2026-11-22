Польская прокуратура заявила о российском происхождении упавших в стране ракет
Прокуратура Польши: на востоке страны упали обломки российских ракет X-101
Прокуратура Люблинского воеводства в Польше объявила результаты предварительного анализа обломков, найденных на востоке страны 20 ноября. Они относятся к ракетам X-101, произведенным в России в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Доказательства, изъятые на всех объектах, будут переданы для дальнейших детальных лабораторных исследований и экспертизы»,— указано в сообщении. Обломки нашли в Нове-Липце, Руднике и Молодыче.
При падении ракет никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Польские власти обращали внимание, что одна из ракет упала примерно в 35 км от зоны проведения первых учений «коалиции желающих» под руководством Германии и Франции, вблизи границы с Украиной.
Произошедшее обсудят 23 ноября на внеплановом заседании Совета НАТО. Россия пока не комментировала инцидент.