«АльфаСтрахование»: нападения и агрессия, ДТП и опасные условия труда — главные угрозы для медработников

«АльфаСтрахование» проанализировала страховые случаи с участием медицинских работников и выяснила: одной из ключевых угроз для их здоровья остаются нападения и агрессия со стороны пациентов и третьих лиц. В числе других частых причин травм — дорожно-транспортные происшествия и небезопасные условия труда.

Случаи физического насилия в отношении медиков сопровождаются тяжелыми последствиями. Зафиксированы инциденты, в которых сотрудники получали черепно-мозговые травмы и длительно находились на лечении. Помимо физического вреда, такие ситуации повышают риск посттравматических расстройств и могут влиять на способность продолжать работу.

Резонансные происшествия последних лет показывают, что речь идет не о единичных эпизодах. Так, в разных регионах фиксировались случаи нападений на медиков с применением ножа и огнестрельного оружия, избиений на вызовах и в медицинских учреждениях. В одном из инцидентов пациент открыл стрельбу по фельдшеру во время оказания помощи, в другом — сотрудник скорой получил ножевое ранение. Отдельные случаи заканчивались гибелью медицинских работников.

Отдельную категорию составляют ДТП при выполнении вызова. В одном из страховых случаев сотрудник скорой помощи получил перелом позвонка и сотрясение головного мозга. Период временной нетрудоспособности превысил 200 дней, по итогам экспертизы установлена частичная утрата трудоспособности. Подобные травмы требуют длительного лечения и комплексной реабилитации.

Значительная часть страховых событий также связана с условиями работы — передвижением к месту вызова и внутри зданий. Так, фельдшер поскользнулась на лестнице подстанции и получила тяжелый перелом голени со смещением, потребовавший двух операций и длительной реабилитации. В другом эпизоде медбрат-анестезист споткнулся о выбоину в неосвещенном подъезде и получил перелом стопы.

Анализ страховых событий показывает: даже травмы, признанные легкими, могут привести к временной утрате трудоспособности и необходимости лечения. В ряде случаев последствия сохраняются на годы и ограничивают возможность продолжать работу в прежнем объеме.

«Медицинские работники ежедневно работают в условиях повышенного риска — на дорогах, в небезопасных подъездах и в сложной социальной среде. В таких условиях страховая защита становится не формальностью, а реальным инструментом поддержки — как для восстановления здоровья, так и для сохранения дохода в период нетрудоспособности. Это напрямую влияет на устойчивость всей системы здравоохранения: поддержка тех, кто спасает жизни, должна быть системной и комплексной»,— говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование».