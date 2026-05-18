Китай стал самым быстрорастущим туристическим направлением майских праздников в 2026 г.

Самым быстрорастущим зарубежным направлением майских праздников 2026 г. стал Китай. По данным «АльфаСтрахование», спрос на поездки в Поднебесную вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно увеличилось и количество обращений за медицинской помощью во время путешествий. Чаще всего российские туристы обращались с пищевыми расстройствами, ОРВИ и травмами, полученными во время активного отдыха и длительных пеших экскурсий. Средний чек медицинского обращения в Китае этой весной составил около 48 тыс. руб.

Самыми популярными городами у российских туристов стали Санья, Гуанчжоу и Шанхай. Также заметно вырос интерес к острову Хайнань и южным курортным направлениям Китая.

«Китай постепенно становится не только деловым, но и полноценным массовым туристическим направлением для россиян. Мы ожидаем, что интерес к поездкам в страны Азии продолжит расти и дальше — в том числе на фоне расширения безвизового режима и упрощения въезда по ряду направлений»,— говорит Ольга Таборева, руководитель управления страхования путешествующих «АльфаСтрахование».