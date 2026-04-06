«АльфаСтрахование»: каждая четвертая протечка в квартире затрагивает двух и более соседей

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения по страхованию жилья за 2024–2025 гг. и выяснила, что каждая четвертая протечка в квартире приводит к дорогостоящим повреждениям не только у собственника, но и как минимум у двоих его соседей.

По данным компании, 26% заливов затрагивают две и более квартиры. В 11% случаев повреждения распространяются минимум на три жилых помещения. В отдельных инцидентах вода проходит через перекрытия сразу на пять-шесть этажей, превращая локальную неисправность в цепную реакцию.

В 2025 г. средний размер выплаты при «одиночном» заливе составил 185 тыс. руб. Если же повреждения затрагивают соседей, сумма увеличивается почти вдвое — до 340 тыс. руб. В случаях с распространением на несколько этажей общий ущерб по одному происшествию оказывается уже около 1 млн руб. и более.

Основными причинами подобных ситуаций становятся аварии гибких подводок, аварии сантехнических соединений и неисправности инженерного оборудования и бытовой техники. В большинстве случаев поломка происходит внезапно — при обычной эксплуатации и без внешних чрезвычайных факторов.

Отдельная особенность — скорость распространения ущерба. По внутренней статистике «АльфаСтрахование», в 38% «многоэтажных» заливов вода достигает соседних квартир в течение первых 20 минут после начала протечки. При отсутствии хозяев дома масштаб повреждений увеличивается кратно.

«Сегодня главная зона риска в жилых домах — не редкие чрезвычайные события, а повседневные технические узлы, аварии в которых могут привести к цепной реакции в пределах одного стояка. Бытовые аварии все чаще приобретают эффект домино и становятся проблемой целого подъезда. При этом финансовые последствия для собственников растут кратно»,— говорит Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» также фиксирует рост среднего ущерба по многоуровневым заливам на 19% за последние два года. Это связано как с удорожанием ремонта, так и с высокой стоимостью современной отделки и инженерного оборудования в квартирах.