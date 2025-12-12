«АльфаСтрахование»: хакерские атаки на инфраструктуру компании увеличились в 20 раз

«АльфаСтрахование» в 2025 г. отразила более 12 млн попыток атак, что примерно в 20 раз превышает уровень трехлетней давности. В связи с этим компания увеличивает инвестиции в защиту инфраструктуры и данных вдвое.

Фото: ru.freepik.com

В условиях роста киберугроз «АльфаСтрахование» обновила подход к защите цифровой среды. Стратегия кибербезопасности была переориентирована на бизнес-процессы и ключевые клиентские сервисы, что позволило расширить технические возможности блока ИБ и повысить устойчивость критически важных элементов инфраструктуры.

Существенные изменения затронули и работу центра обработки инцидентов. Аналитики, инженеры и специалисты по тестированию безопасности теперь работают в едином контуре, что ускоряет выявление подозрительной активности, повышает точность правил обнаружения угроз и улучшает качество оперативного реагирования.

Также компания внедрила непрерывное тестирование безопасности, включая программы поиска уязвимостей. Этот механизм позволяет своевременно обнаруживать и устранять слабые места в системе, усиливая защиту от сложных и целевых атак.

«Развитие кибербезопасности остается стратегическим приоритетом для "АльфаСтрахование". Команда ИБ продолжит совершенствовать инструменты мониторинга и реагирования, обеспечивая надежную защиту данных клиентов и бесперебойную работу цифровых сервисов»,— говорит Владимир Скворцов, генеральный директор «АльфаСтрахование».