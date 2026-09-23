«АльфаСтрахование» назвали китайские авто с наибольшим числом страховых случаев

Jetour Dashing возглавил рейтинг китайских автомобилей по частоте страховых случаев по каско в первом полугодии 2026 г., показал анализ «АльфаСтрахование». На каждые 100 полисов этой модели приходилось около 53 страховых случаев.

Частота обращений по Jetour Dashing достигла 52,7%. Вторую строчку занял Voyah Free — 43,1%, следом идут Haval F7 — 42%, Omoda C5 — 41% и Geely Atlas — 40,7%.

Во второй половине десятки расположились Chery Tiggo 7 Pro Max — 40%, Geely Monjaro — 39,7%, Changan Uni-S — 38,9%, Haval Jolion — 38,7% и Haval Dargo — 37,4%.

Китайские автомобили с наиболее высокой частотой обращений по каско в первом полугодии 2026 г.

Реже всего страховые случаи фиксировались с Belgee X50 — 29,4%. Следом идут Belgee X70 — 30,2%, Geely Cityray — 30,7%, Haval M6 — 32% и Geely Coolray — 34,5%.

«Автовладельцы нередко недооценивают вероятность страхового события, особенно если ранее не сталкивались с серьезными повреждениями автомобиля. Однако статистика показывает, что по отдельным моделям частота обращений по каско превышает 50%. Это означает, что риск необходимости ремонта в период эксплуатации остается существенным. При этом стоимость восстановления современных автомобилей продолжает расти: значительную часть расходов формируют кузовные детали, оптика, электронные компоненты и системы помощи водителю. В таких условиях каско становится прежде всего инструментом защиты владельца от значительных и зачастую незапланированных расходов на ремонт»,— говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование».